  Двукратен олимпийски шампион в баскетбола казва "сбогом" след края на сезона

Двукратен олимпийски шампион в баскетбола казва "сбогом" след края на сезона

  • 7 апр 2026 | 13:03

  • 7 апр 2026 | 13:03
Френският баскетболист Нандо Де Коло, който ще навърши 39 години през лятото, обяви, че слага край на кариерата си в края на сезона. Той разкри това пред специализираното издание BeBasket.

"За да бъда честен, това е последния ми сезон", каза Де Коло, който започна сезона във френския АСВЕЛ, но през януари се премести в турския гранд Фенербахче, където игра и в периода 2019-2022.

"Мисля, че животът е низ от моменти, но има и тайминг. И това е добрият момент да премина към нещо друго", добави ветеранът, който се отказа от националния тим на Франция след Олимпийските игри в Париж през 2024. Той е двукратен олимпийски вицешампион.

Де Коло е от школата на Шоле и е европейски шампион от 2013, както и печели бронзов медал от Световното първенство през 2019 и на Евро 2015.

Нандо Де Коло е втори реализатор в историята на Евролигата с 5157 точки, като я печели два пъти с тима на ЦСКА Моксва (2016 и 2019). През 2016 година е избран за най-полезен играч на финалния турнир на Евролигата. Той има и два сезона в НБА с отборите на Сан Антонио и Торонто.

Легендата Шакил О'Нийл създава лига по забивки

