Бъфало надви Тампа Бей в битка на върха в Атлантическата дивизия

Джейсън Дзукър отбеляза гол и направи асистенция за Бъфало Сейбърс при победата му над Тампа Бей Лайтнинг с 4:2 в дербито на върха в Атлантическата дивизия на НХЛ.

Двата отбора са начело в дивизията с по 102 точки, но Тампа Бей е изиграл мач по-малко. Монреал Канейдиънс изостава на два пункта от тях.

“Това беше голям мач и изпитание за нас, защото знаехме колко е важен. Знаехме, че е срещу отбора, който е точно пред нас в класирането. Не играхме добре в предишните две срещи (срещу Отава и Вашингтон), но добрите отбори знаят как да се борят и мисля, че моите момчета се справиха страхотно”, заяви треньорът на Бъфало Линди Ръф.

Двата отбора вървяха наравно 2:2 до средата на втория период, когато Джейсън Дзукър направи 3:2 за домакините. Джак Куин оформи крайното 4:2 на празна врата минута и половина преди края на срещата. Иначе тимът на Бъфало на два пъти повеждаше, но гостите от Флорида изравняваха чрез Никита Кучеров и Джейк Гюнцел. Алекс Тач и Джош Норис вкараха първите два гола за Сейбърс.