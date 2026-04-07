Треньорът на Минесота разкри подробности за състоянието на Хамес Родригес

Халфът на Минесота Юнайтед Хамес Родригес продължава своето възстановяване след хоспитализация, причинена от тежко обезводняване. Халфът се е почувствал зле след приятелския мач на националния отбор на Колумбия срещу Франция (1:3), в който той започна като титуляр и беше заменен в 63-тата минута.

Според информация на EL TIEMPO, веднага след мача на футболиста е била оказана медицинска помощ в съблекалнята. След това той се е завърнал в Минесота, където е бил приет в болница за няколко дни. Съобщава се, че играчът е бил диагностициран с вирусна стомашна инфекция, утежнена от дехидратация.

Оттогава Родригес не е излизал на терена. Старши треньорът на Минесота Юнайтед Камерън Ноулс отбеляза, че капитанът на колумбийския национален отбор се възстановява у дома под наблюдението на лекарите на клуба.

„Състоянието на Хамес се променя всеки ден. Той е под контрола на нашия медицински екип и в момента се възстановява вкъщи. Лекарите поддържат постоянна връзка с него и постепенно ще го върнат към тренировките, веднага щом е готов“, заяви Ноулс.

„Той пропусна предсезонната подготовка, а след това възникна и тази ситуация. Но ако говорим за неговата интеграция в отбора, професионализъм и влияние – той е изключителен пример. Работи усърдно всеки ден и очакваме скоро да се завърне“, добави треньорът.