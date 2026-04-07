Треньорът на Минесота разкри подробности за състоянието на Хамес Родригес

  7 апр 2026 | 08:02
Халфът на Минесота Юнайтед Хамес Родригес продължава своето възстановяване след хоспитализация, причинена от тежко обезводняване. Халфът се е почувствал зле след приятелския мач на националния отбор на Колумбия срещу Франция (1:3), в който той започна като титуляр и беше заменен в 63-тата минута.

Според информация на EL TIEMPO, веднага след мача на футболиста е била оказана медицинска помощ в съблекалнята. След това той се е завърнал в Минесота, където е бил приет в болница за няколко дни. Съобщава се, че играчът е бил диагностициран с вирусна стомашна инфекция, утежнена от дехидратация.

Оттогава Родригес не е излизал на терена. Старши треньорът на Минесота Юнайтед Камерън Ноулс отбеляза, че капитанът на колумбийския национален отбор се възстановява у дома под наблюдението на лекарите на клуба.

Хамес Родригес е бил приет по спешност в болница след мача с Франция

„Състоянието на Хамес се променя всеки ден. Той е под контрола на нашия медицински екип и в момента се възстановява вкъщи. Лекарите поддържат постоянна връзка с него и постепенно ще го върнат към тренировките, веднага щом е готов“, заяви Ноулс.

„Той пропусна предсезонната подготовка, а след това възникна и тази ситуация. Но ако говорим за неговата интеграция в отбора, професионализъм и влияние – той е изключителен пример. Работи усърдно всеки ден и очакваме скоро да се завърне“, добави треньорът.

Още от Футбол свят

Иван Панков и Красава дишат все по-спокойно

Иван Панков и Красава дишат все по-спокойно

  • 7 апр 2026 | 05:43
  • 1160
  • 0
Защитник на Спортинг: Всички се радвахме, когато Гьокереш подписа с Арсенал

Защитник на Спортинг: Всички се радвахме, когато Гьокереш подписа с Арсенал

  • 7 апр 2026 | 04:47
  • 1795
  • 0
Бесният Моуриньо: В Бенфика има футболисти, които живуркат на гърба на другите

Бесният Моуриньо: В Бенфика има футболисти, които живуркат на гърба на другите

  • 7 апр 2026 | 04:16
  • 1983
  • 0
Давид Рая: Очаква ни истинска битка

Давид Рая: Очаква ни истинска битка

  • 7 апр 2026 | 03:38
  • 1022
  • 0
Руи Боржеш: На тази фаза в Шампионската лига слаби отбори няма

Руи Боржеш: На тази фаза в Шампионската лига слаби отбори няма

  • 7 апр 2026 | 03:11
  • 648
  • 0
Артета е респектиран от домакинската форма на Спортинг

Артета е респектиран от домакинската форма на Спортинг

  • 7 апр 2026 | 02:50
  • 941
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

  • 7 апр 2026 | 06:30
  • 1781
  • 9
Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

  • 7 апр 2026 | 08:00
  • 757
  • 0
Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

  • 7 апр 2026 | 07:30
  • 1110
  • 0
Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 7 апр 2026 | 07:00
  • 1855
  • 2
Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

  • 6 апр 2026 | 23:42
  • 15329
  • 428
Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

  • 6 апр 2026 | 20:54
  • 13346
  • 11