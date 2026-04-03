Хамес Родригес е бил приет по спешност в болница след мача с Франция

Халфът на националния отбор на Колумбия Хамес Родригес е бил хоспитализиран по спешност след приятелската среща с Франция, загубена с 1:3.

Колумбийската футболна федерация излезе с официално изявление относно състоянието на своя капитан.

„Чрез своя медицински щаб и департамента на националните отбори, Колумбийската футболна федерация информира обществеността и медиите за здравословното състояние на капитана на националния отбор Хамес Родригес. След установяване на контакт с медицинско заведение в щата Минесота беше потвърдено, че полузащитникът е бил под наблюдението на специалисти поради здравословен проблем, който не е свързан със спорт.

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

В деня след мача срещу Франция играчът е бил диагностициран със силно обезводняване, поради което е прекарал последните 72 часа в болница под превантивно наблюдение и за възстановяване. Важно е да се подчертае, че тази ситуация не е свързана с травми на опорно-двигателния апарат и няма отношение към футболната му дейност. За щастие, според последните медицински данни състоянието на играча се подобрява и се наблюдава положителна динамика“, се казва в съобщението на федерацията.

Хамес Родригес започна като титуляр в мача и беше заменен в 63-тата минута.

Снимки: Imago

