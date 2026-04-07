  Калояна Налбантова и Стефани Стоева стартираха с победи на Европейското първенство

Калояна Налбантова и Стефани Стоева стартираха с победи на Европейското първенство

Стефани Стоева и Калояна Налбантова стартираха с победи на единично жени на Европейското първенство по бадминтон в Уелва (Испания).

Стоева доминираше изцяло се наложи над Леона Ли (Великобритания) с 21:14, 21:19 за 29 минути. Следващата й съперничка ще бъде София Нобъл (Ирландия).

20-годишната Калояна Налбантова също показа отлична игра и спечели срещу Петра Майкснерова (Чехия) с 21:19, 21:15 за 37 минути. Във втория кръг тя ще срещне Рейчъл Сугдън (Шотландия).

При мъжете Димитър Янакиев изигра оспорван мач срещу Дики Дви Пангесту (Азербайджан), но загуби с 21:19, 16:21, 14:21 за близо час на корта.

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев отстъпиха пред петите поставени Марвин Зайдел и Тук Фуон Нгуен (Германия) с 8:21, 13:21.

Утре ще играят на двойки Иван Русев и Илиян Стойнов срещу представителите на домакините Алберто Пералс и Якобо Фернандес, както и Цветина Попиванова и Михаела Чепишева срещу Фиона Халберг и Елин Йолинг (Швеция).

Защитаващите титлата си от миналата година Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под номер 1 в основната схема и ще почиват на старта.

На 84-годишна възраст почина бившият президент на УАДА Крейг Рийди

Българските състезатели по паратенис на маса спечелиха четири медала на турнир в Турция

Организират екскурзия за участието на Карлос Насар на ЕП

Държавното по канадска борба събра над 250 атлети в Панагюрище

Заместник-министър Даниела Дашева участва в научна конференция по повод 130 години от съвременните Олимпийски игри

Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

Ялово дебнене в подножието на Витоша

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

Балкан си отмъсти на Черно море Тича с тройка в последната секунда в луд мач в Ботевград

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

