На 84-годишна възраст почина бившият президент на УАДА Крейг Рийди

Крейг Рийди - влиятелна фигура в сферата на олимпизма и борбата с допинга, почина на 84-годишна възраст.

Бивш състезател по бадминтон, Рийди се състезаваше за Великобритания, преди да насочи вниманието си към спортната администрация, където игра централна роля на световната сцена. През кариерата си той бе президент на Световната антидопингова агенция (УАДА), председателстваше Британската олимпийска асоциация и беше вицепрезидент на Международния олимпийски комитет (МОК).

World Athletics is deeply saddened to hear that prominent British sports administrator Sir Craig Reedie has died at the age of 84.



Reedie dedicated his life to sport and anti-doping, serving as President of the World Anti-Doping Agency (WADA) as well as Vice President of the… pic.twitter.com/bPC4Lg8sw3 — World Athletics (@WorldAthletics) April 6, 2026

„Крейг беше спортист по душа, но притежаваше ума и упоритостта на политик. Той беше едновременно категоричен, мъдър, хитър и най-вече лоялен към онези, които наистина искаха да служат на спорта“, коментира президентът на Световната Атлетика Себастиан Коу в изявление.

„Той със сигурност не търпеше глупаци, беше автентичен и казваше каквото мисли. Беше лазерно директен, влизаше в битка, за да защити това, което вярваше, че е правилно, и беше начело по време на всяка битка. В редките случаи, когато грешеше, го признаваше, обясняваше позицията си и се извиняваше“, добави Коу.

Следвай ни:

Снимки: Imago