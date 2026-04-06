Загуба след продължение за Виена при завръщането на Боби Младенов в игра за австрийците

  • 6 апр 2026 | 21:12
Националът Борислав Младенов и австрийският му отбор Виена Баскет отстъпиха при гостуването си на Капфенберг Булс с 91:92 след продължение като гости в мач от деветия кръг във втория етап на местното първенство.

След загубата съставът от Виена заема трето място във временното класиране с актив 17-12, а Капфенберг Булс е лидер с 21 победи и 8 поражения.

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Младенов, който се завърна в игра за австрийския си тим в началото на месеца, записа 12 точки, 3 борби и 4 асистенции за 35 минути на терена.

Редовните 40 минути завършиха при резултат 79:79, а в допълнителните пет домакините надделяха.

За Виена Баскет предстои домакинство на хърватския Сплит в двубой от Адриатическата лига на 10 април.

