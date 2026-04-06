Германската футболна лига остро осъди безредиците на мача между Динамо (Дрезден) и Херта (Берлин)

Германската футболна лига остро осъди безредиците, възникнали по време на мача от Втора Бундеслига между Динамо (Дрезден) и Херта (Берлин) в събота. Херта спечели срещата с 1:0.

„Тези безредици нямат нищо общо с фен културата. От месеци се застъпваме за разумни и основателни мерки за сигурност, за да се засили безопасността на стадионите и да се запази позитивната фен култура. Тези инциденти застрашават това, както и целия спорт“, заявиха от лигата, която призова за бързо и задълбочено разследване на събитията, което е в най-добрия интерес на всички 36 клуба, които заедно съставляват германския професионален футбол.

Полицейската служба в Дрезден информира в неделя, че е започнала повече от дузина разследвания след инцидента, докато Германската футболна федерация също планира да започне собствено предварително разследване и на двата клуба.

„Уникалната фен култура на Германия е опетнена от насилници, както се видя в мача между Динамо (Дрезден) и Херта (Берлин). Сцените, на които станахме свидетели миналата събота на „Рудолф Харбиг Щадион“, са напълно неприемливи“, коментира президентът на футболната централа Бернд Нойендорф.

Хаосът първоначално започна, когато запалянковци на двата тима използваха пиротехнически средства. След това привърженици на двата отбора прескочиха заграждения, а маскирани фенове на домакините от Дрезден се затичаха към сектора с тези на Херта.

Заради сблъсъците съдията Свен Яблонски трябваше да спре мача и изпрати двата състава в съблекалните.

Полицейски служители се опитаха да избутат привържениците на Динамо обратно в техния сектор, където след това беше изгорено знаме на Херта.