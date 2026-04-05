Огромен скандал в Дрезден! Жестоки сблъсъци, полицията се намеси със сила

Мачът между Динамо Дрезден и Херта (0:1) от германската Втора Бундеслига беше белязан от инциденти, предизвикани от фенове по трибуните и на терена.

Още в 3-тата минута на срещата мачът беше прекъснат заради дима от пиротехника, изстреляна от трибуните. Но това беше само началото на една нажежена вечер.

😳👮‍♂️ Dynamo Dresden fans run across the pitch to tear down Hertha BSC's flag, which was then burned in the home section. The riot police chased the Dynamo Dresden fans. pic.twitter.com/Pxz5BXaQmU — Ultras Clips (@ultras_clips) April 4, 2026

Впоследствие в блок К на феновете на Динамо беше показано знаме на Херта. Местните привърженици започнаха да скандират обидни лозунги, а ултрасите на противника изгубиха самообладание. Те нахлуха на терена и започнаха да хвърлят сигнални ракети към секторите, където имаше много местни фенове.

Dynamo Dresden v Hertha Berlin 👊💥 pic.twitter.com/B2EeY1fAMR — Ultras Clips (@ultras_clips) April 5, 2026

Какво последва? Играчите веднага изчезнаха в съблекалните, а от споменатия блок К около 100 хулигани на Динамо нахлуха на терена и се нахвърлиха към половината, където се намираха около 30 противници. Последва жестока конфронтация, продължила почти минута, докато силите на реда не се намесиха енергично и не разпръснаха враждуващите страни.

Следващата провокация? В сектор К беше запалено откраднатото знаме на Херта. Едва 20 минути след прекъсването на играта, главният съдия Свен Яблонски успя да поднови мача. След това, на полувремето, целият контингент от фенове, пристигнали от Берлин, напусна стадиона.

LES ROBARON LA BANDERA EN PLENO PARTIDO.



Los fanáticos del Dynamo Dresden se cruzaron toda la cancha para robarle las banderas a los Ultras de la Ostkurve de Hertha Berlin y después las exhibieron en la tribuna.



La secuencia es surrealista en la 2.Bundesliga. pic.twitter.com/i04eFAOygP — José I. Araoz (@Gazpachen) April 4, 2026

След почивката се игра и малко футбол. Херта остана с човек по-малко в 66-ата минута след изгонването на Брекало. Въпреки това успя да издържи и да нанесе удара в 80-ата минута с гол на Мартин Винклер.

Но накрая отново се говореше за инцидентите. „Не това искахме да видим. Беше пълен провал. Не за това се борим“, каза генералният директор на клуба от Дрезден, Щефан Цимерман.

Dynamo Dresden v Hertha Berlin tonight pic.twitter.com/POh9rZfyD7 — Ultras Clips (@ultras_clips) April 4, 2026

Неговият колега от Херта, Петер Гьорлих, отбеляза: „Това са сцени, които нямат нищо общо с футбола. Мога само да се извиня на всички замесени тук, на стадиона. Това, което се случи, не отговаря на моите ценности“.

04.04.2026🇩🇪SG Dynamo Dresden - Hertha BSC, Hertha presented Dynamo Flag. They sang „where are your flags?", click here for more: https://t.co/WDznWEwzvD



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/XCIHaYK31Z — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) April 4, 2026

Снимки: Imago