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САЩ с невероятен пълен обрат срещу Канада във VNL

  • 14 юни 2026 | 03:14
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САЩ с невероятен пълен обрат срещу Канада във VNL

Волейболистите от националния отбор на САЩ записаха трета поредна победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на легендарния Карч Кирали направиха невероятен пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (20:25, 33:35, 26:24, 25:21, 15:11) срещу домакините от Канада в третия си мач от турнира в Група 1 от първата седмица на Лигата, игран късно тази вечер пред над 5700 зрители в залата в Отава.

Най-изявеният български съдия в момента Ивайло Иванов беше втори рефер на срещата.

Така САЩ е на второ място в общото временно класиране с 3 победи от 3 мача и 8 точки, с колкото е и 3-ият Япония. "Кленовите листа" пък имат 1 победа, 2 загуби и 5 точки до момента. В последните си двубои на турнира Канада ще играе с Турция, а американците със световния шампион Италия. Мачовете са днес (14 юни) съответно от 21,30 часа българско време и след това от 01,00 часа след полунощ.

Над всички за САЩ бе младият Коул Хартке със страхотните 33 точки (6 блока! и 3 аса) за победата. Мерик МакХенри (4 блока) и Джордън Еуърт (1 блок) добавиха още 15 и 14 точки за успеха.

За тима на Канада Ксандър Кетжински реализира 21 точки (2 блока и 1 ас), а Стивън Маар (1 блок и 1 ас) и капитанът Ерик Льопки (2 блока и 2 аса) приключиха с по 16 точки, но и техните усилия се оказаха недостатъчни за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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