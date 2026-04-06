Държавното по канадска борба събра над 250 атлети в Панагюрище

Над 250 състезатели от цялата страна взеха участие в 30-ото Държавно първенство по канадска борба, което се проведе в зала “Арена Асарел” в Панагюрище.

Бяха раздадени над 50 комплекта медали в категориите жени, юноши, девойки, младежи и хора с увреждания, като в двудневната надпревара се включиха медалисти от световното първенство и международни съдии от цял свят.

Официален старт на състезанието дадоха президентът на Българската федерация по канадска борба Георги Благов и кметът на община Панагюрище Желязко Гагов. По време на церемонията шефът на този спорт у нас връчи на градоначалника благодарствен плакет.