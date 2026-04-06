Найденов: Като ви давам статистиката за дузпи и картони, не гледайте умно! Корумпета, вън!

Човекът с парите в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи коментар след снощното поражение на тима срещу Лудогорец в Разград. Бизнесменът показа видео с опасно влизане в краката на Егор Пархоменко от страна на звездата на шампионите Квадво Дуа.

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

"5 минута на мача, тук не се дава и жълт картон. После като ви давам статистиката за дузпи, жълти и червени картони, не гледайте умно", написа Цветомир Найденов във "Фейсбук", добавяйки хаштаг "корумпета, вън".