НБЛ излезе с информация след събранието на клубовете

Клубовете от Sesame Национална Баскетболна Лига са се събрали на среща за края на сезон 2025/2026, а тя се е провела преди ден, като се взети важни решения и за следващата кампания.

Всички участващи клубове в шампионата са потвърдили желанието си да продължат да бъдат част от него и през 2026/2027.

Заявки за участие в Sesame НБЛ за новия сезон могат да се подават до 20 юни, обявиха от лигата. Жребият ще бъде изтеглен на 29 юни.



Очаква се сезон 2026/2027 в първенството при мъжете да стартира на 3 октомври.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google