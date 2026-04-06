В Хаас не виждат тавана на възможностите на Оливър Беарман

  • 6 апр 2026 | 13:13
  • 446
  • 4

Отборният директор на екипа на Хаас във Формула 1 Аяо Комаци коментира представянето на Оливър Беарман и заяви, че в тима все още не виждат тавана на възможностите на британския състезател.

Беарман е в своя втори сезон като титуляр на американския тим, след като през 2024 година участва в две състезания като заместник на Кевин Магнусен. Той показа страхотен напредък във втората половина на сезон 2025, когато записа и най-доброто класиране в своята кариера, финиширайки четвърти в Мексико Сити.

През 2026 година Беарман продължи с добрите си изяви и завърши седми и пети в първите два старта за сезона в Австралия и Китай. Неговата серия обаче беше прекъсната след зверския му инцидент с Франко Колапинто в Япония, където пилотът на Хаас се удари тежко в предпазните стени на „Сузука“.

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Въпреки това Беарман продължава да се намира на отличната седма позиция в генералното класиране във Формула 1 със 17 точки. В същото време неговият доста по-опитен съотборник Естебан Окон е едва 15-ти в подреждането със само една точка на своята сметка, спечелена в Япония, където французинът завърши десети.

„Много впечатляващо – каза Комацу за Беарман. – Но отново, да сме честни, ние поставихме летвата доста високо за Оли, нали? Защото той постоянно се подобрява.

„Начинът, по който той се учи и подобрява толкова бързо, го прави толкова страхотен. Той винаги е разполагал със скоростта си, никога не сме се съмнявали в това. Но причината да се вълнувам толкова много за него е, че аз не виждам тавана му.

„Мексико миналата година беше невероятно. Начинът, по който той се държеше по време на тестовете с напълно новите коли, работеше с отбора, симулатори и далеч от пистата, беше много добър. Бих казал, че първите два уикенда в Мелбърн и Шанхай бяха безгрешни от негова страна. Брилянтно. Той има правилната нагласа да работи с инженерите и аз съм много, много доволен от него“, обясни Комацу.

Снимки: Gettyimages

