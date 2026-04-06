Кросби надмина Лемьо

Нападателят на Питсбърг Сидни Кросби отбеляза гол и добави асистенция в първия период при победата с 5:2 над Флорида в НХЛ.

Това доведе точките в кариерата на 38-годишния канадец в откриващата третина на мачове от лигата до 536, което е осмият най-добър резултат в историята на НХЛ. Така той изпревари Марио Лемьо (534). Уейн Грецки държи рекорда с 852 точки.

Кросби има 1759 точки (654 гола, 1105 асистенции) в 1418 мача от редовния сезон.

SIMPLY SIDSATIONAL 🐧



Sidney Crosby snipes one to clinch his 21st straight point-per-game season 🐐 pic.twitter.com/Z04NCGJVkj — Gino Hard (@GinoHard_) April 5, 2026

Портър Мартоне отбеляза първия си гол в НХЛ при игра 5 на 3 в продължението, с което Филаделфия Флайърс постигнаха победа с 2:1 над гостуващия отбор на Бостън Брюинс.

Филаделфия се нуждаеше само от 15 секунди, за да вкара решителния гол. Кристиан Дворак направи пас за Мартоне, чийто първи опит беше спрян от Йонас Корписало, но новобранецът– играейки едва в четвъртия си мач в кариерата си, вкара при добавката.

How Porter Martone's first NHL goal and game-winner in overtime sounded nationally on TNT with Kenny Albert and Brian Boucher pic.twitter.com/JklukKkFPe — Nick Piccone (@_piccone) April 5, 2026

Дан Владар направи 18 спасявания, а Дворак реализира другия гол за Филаделфия, който изпревари Ню Йорк Айлъндърс за третото място в Столичната дивизия.

Брейди Ткачук се разписа два пъти за последните четири гола на Отава при победата над гостуващия Каролина с 6:2. Дилън Козенс, Тим Щутцле и Шейн Пинто имат по един гол и асистенция, а Сенаторс постигнаха така необходимия резултат, за да спечелят за втори път в последните си шест мача. Отава държи второто място за уайлд кард в Източната конференция.

Кирил Капризов наниза хеттрик, а Минесота Уайлд победи като гост Детройт с 5:4. След като Уайлд пропиля преднина от 4:1 в първите 15 минути на третия период, Капризов вкара третия си гол в срещата и 43-ти за сезона, за да донесе успеха. МатБолди и Владимир Тарасенко също се разписаха.

Рикард Ракел отбеляза два пъти, а Евгений Малкин добави две асистенции, докато Питсбърг обърна Флорида с 5:2.

Уил Къйл вкара два гола в рамките на 2:40 минути по време на втория период с пет попадения по пътя към първия си хеттрик в кариерата, а домакинът Ню Йорк Рейнджърс се наложи над Вашингтон с 8:1.