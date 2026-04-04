Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

За никого не е тайна афинитетът, който ръководителят на Мерцедес Тото Волф има към настоящия лидер в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели.

Италианецът е част от структурата на Сребърните стрели още от април 2019 година насам, когато той се присъедини към младежкия тим на Мерцедес. В свое интервю за Sky Sports Волф се върна към тези първи дни на младия италианец като част от Мерцедес и разказа една любопитна история за първата среща на Антонели с техническия директор на отбора Джеймс Алисън.

„Виждате колко бързо минава времето и колко бързо остаряваме, нали? Все едно преди година той беше само дете. Когато той дойде в офиса и се запозна с Джеймс Алисън, Джеймс всъщност помисли, че Кими е дете, което се е изгубило и търси родителите си.



„Невероятно е! Вчера той беше на 14, а днес на 19 и печели поредни победи във Формула 1. Ние наистина се радваме за неговото развитие.



„Сега за нас предстои нова борба. Трябва да го защитим от всички хора, които ще започна да говорят за световната титла. Всички ние, това е общо усилие да имаме двама наши младежки пилоти начело на шампионата“, каза Волф.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages