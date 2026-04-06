  3. Глобяват Погачар, не спрял на червено на жп прелез

  • 6 апр 2026 | 11:58
Тадей Погачар спечели за трети път колоездачната Обиколка на Фландрия, но може да бъде глобен за преминаване на червено през железопътен прелез, предава агенция Ройтерс.

27-годишният словенец изравни рекорда за най-много титли в състезанието, но по пътя си към успеха, заедно с още няколко колоездачи в челото на основната група, премина през релсите въпреки предупрежденията. Останалите състезатели спряха, както им беше наредено, с което изостанаха допълнително.

Четирикратният шампион от "Тур дьо Франс" заяви, че не е бил уведомен достатъчно сериозно, поради което не е спрял.

„Изведнъж трима души изскочиха по средата на пътя и започнаха да махат да спрем. Как може да спреш за една секунда? Мисля, че можеха да го предотвратят като ни спрат по-рано, а не 10 метра преди прелеза. Мислех си, че може да са протестиращи, или че нещо лудо се случва“, обясни Погачар след състезанието.

Белгийският вестник Het Laatste Nieuws съобщи, че прокуратурата на Източна Фландрия възнамерява да повдигне обвинения на колоездачите, които могат да бъдат глобени със суми между 320 и 4000 евро, както и забрана за шофиране за осем дни.

