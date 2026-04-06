Ню Йорк Айлъндърс уволни Патрик Рой

Четирикратният носител на Купа „Стенли“ Патрик Рой е освободен от задълженията си като старши треньор на Ню Йорк Айлъндърс, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига (НХЛ).

Питър ДеБур ще бъде новият наставник на отбора.

Рой води Айлъндърс от 2024 година. Отборът от Ню Йорк има 89 точки в 78 мача и е на трето място в класирането на Столичната дивизия. Причината за освобождаването му е, че "островитяните" допуснаха четири поредни загуби.

57-годишният ДеБур преди това е бил треньор на Далас, Вегас, Сан Хосе, Ню Джърси и Флорида. Под негово ръководство Ню Джърси и Сан Хосе стигнаха до финала за Купа „Стенли“, пише АП.