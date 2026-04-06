Ню Йорк Айлъндърс уволни Патрик Рой

  • 6 апр 2026 | 09:53
Четирикратният носител на Купа „Стенли“ Патрик Рой е освободен от задълженията си като старши треньор на Ню Йорк Айлъндърс, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига (НХЛ).

Питър ДеБур ще бъде новият наставник на отбора.

Рой води Айлъндърс от 2024 година. Отборът от Ню Йорк има 89 точки в 78 мача и е на трето място в класирането на Столичната дивизия. Причината за освобождаването му е, че "островитяните" допуснаха четири поредни загуби.

57-годишният ДеБур преди това е бил треньор на Далас, Вегас, Сан Хосе, Ню Джърси и Флорида. Под негово ръководство Ню Джърси и Сан Хосе стигнаха до финала за Купа „Стенли“, пише АП.

Още от Зимни спортове

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

  • 5 апр 2026 | 15:30
  • 955
  • 0
Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

  • 5 апр 2026 | 15:27
  • 380
  • 0
Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

  • 5 апр 2026 | 14:56
  • 1306
  • 0
Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

  • 5 апр 2026 | 12:21
  • 578
  • 0
Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

  • 5 апр 2026 | 11:27
  • 798
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 5 апр 2026 | 08:03
  • 782
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 61219
  • 218
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2570
  • 2
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 1280
  • 2
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 2329
  • 3
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3987
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19743
  • 4