Резултати от НХЛ

В нощта на 5-и срещу 6-и април (неделя срещу понеделник) се изиграха 7 мача от НХЛ на САЩ и Канада. След техния край в класирането на четирите дивизии водят отборите на Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Едмънтън Ойлърс и Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична). До края на редовния сезон остават малко повече от две седмици, като последните срещи от първата фаза на Лигата ще се изиграят на 17-и април (петък).

ЕТО И КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Детройт Ред Уингс - Минесота Уайлд 4:5 (1:0 0:4 3:1)

Питсбърг Пенгуинс - Флорида Пантърс 5:2 (3:1 1:0 1:1)

Филаделфия Флайърс - Бостън Бруинс 1:2* след продължение - 1:1 (1:0 0:0 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Отава Сенатърс - Каролина Хърикейнс 6:3 (2:2 1:0 3:1)

Монреал Канейдиънс - Ню Джърси Девилс 0:3 (0:1 0:1 0:1)

Ню Йорк Рейнджърс - Вашингтон Кепиталс 8:1 (1:1 5:0 2:0)

Колорадо Аваланч - Сент Луис Блус 2:3 (1:1 1:1 0:1)

Yes, you're reading that right! The @NHLFlyers are third in the Metropolitan Division! 👀 pic.twitter.com/gnyanLac5N — NHL (@NHL) April 6, 2026

Програмата на Лигата ще продължи и през идното денонощие, като в ранните часове на 7-и април (вторник) ще видим нови 4 мача.