Резултати от НХЛ

  • 6 апр 2026 | 07:45
Резултати от НХЛ

В нощта на 5-и срещу 6-и април (неделя срещу понеделник) се изиграха 7 мача от НХЛ на САЩ и Канада. След техния край в класирането на четирите дивизии водят отборите на Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Едмънтън Ойлърс и Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична). До края на редовния сезон остават малко повече от две седмици, като последните срещи от първата фаза на Лигата ще се изиграят на 17-и април (петък).

ЕТО И КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Детройт Ред Уингс - Минесота Уайлд 4:5 (1:0 0:4 3:1)

Питсбърг Пенгуинс - Флорида Пантърс 5:2 (3:1 1:0 1:1)

Филаделфия Флайърс - Бостън Бруинс 1:2* след продължение - 1:1 (1:0 0:0 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Отава Сенатърс - Каролина Хърикейнс 6:3 (2:2 1:0 3:1)

Монреал Канейдиънс - Ню Джърси Девилс 0:3 (0:1 0:1 0:1)

Ню Йорк Рейнджърс - Вашингтон Кепиталс 8:1 (1:1 5:0 2:0)

Колорадо Аваланч - Сент Луис Блус 2:3 (1:1 1:1 0:1)

Програмата на Лигата ще продължи и през идното денонощие, като в ранните часове на 7-и април (вторник) ще видим нови 4 мача.

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

