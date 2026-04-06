Равенство между новаците в Лига 1

Париж ФК остана на здравословно разстояние от девет точки над тройката на дъното, след като направи равенство 1:1 в дербито на новаците от 28-ия кръг на френската Лига 1. Амаду Бамба Диенг откри резултата за столичани в 54-ата минута, а Маршъл Мунеци изравни в 74-ата. Със загубените две точки от своя страна Лориен пропусна да се доближи на осем точки от зона Европа и тимът остана закотвен в “златната среда”.

𝗟𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗙𝗖 𝗿𝗮𝗺𝗲̀𝗻𝗲 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁 (1-1) !



Après avoir été menés, les Parisiens ont trouvé les ressources nécessaires pour aller chercher le nul au Moustoir. 💪



Un 6ème match consécutif sans défaite ! 💙

#CertifiéParis… pic.twitter.com/Y9l6kHLlKN — Paris FC (@ParisFC) April 5, 2026

Париж ФК бе допълнително успокоен за бъдещето си, след като тимовете от тройката на дъното направиха равенства по-рано вчера.

Метц и Нант не си вкараха

Нант и Метц не си вкараха, а Оксер и Льо Авър също направиха 1:1.

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол