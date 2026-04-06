Равенство между новаците в Лига 1

Париж ФК остана на здравословно разстояние от девет точки над тройката на дъното, след като направи равенство 1:1 в дербито на новаците от 28-ия кръг на френската Лига 1. Амаду Бамба Диенг откри резултата за столичани в 54-ата минута, а Маршъл Мунеци изравни в 74-ата. Със загубените две точки от своя страна Лориен пропусна да се доближи на осем точки от зона Европа и тимът остана закотвен в “златната среда”.
Париж ФК бе допълнително успокоен за бъдещето си, след като тимовете от тройката на дъното направиха равенства по-рано вчера.
Нант и Метц не си вкараха, а Оксер и Льо Авър също направиха 1:1.