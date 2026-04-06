Метц и Нант не си вкараха

Отборите на Метц и Нант завършиха наравно 0:0 в дербито на опашкарите във френската Лига 1, с което нито един от двата отбора не си направи услуга. Метц е последен с 15 точки и с три зад Нант, който пък изостава с пет зад Оксер в преследването на плейоф за оставане в елита.

Тайлел Тати от Нант бе изгонен с директен червен картон в 39-та минута, а Метц доминираше в остатъка от мача. Домакините отправиха цели 19 удара и стигнаха до красив гол на Готие Хайн в петата минута на добавеното време, но той бе отменен заради засада.

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

В други мачове от кръга, свързани с битката за оцеляване новаците Париж ФК и Лориен също не излъчиха победител, стигайки до 1:1, като при същия резултат завършиха и Льо Авър и Оксер.

Равенство между новаците в Лига 1