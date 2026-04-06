Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Оксер взе точка, след като завърши наравно 1:1 с Льо Авър в мач от 28-ия кръг на френската Лига 1. Ласин Синайоко даде преднина на застрашения от изпадане отбор в 15-ата минута, но Симон Ебоног изравни в 23-тата. Така Оксер остана на 16-ото място, даващо право на участие в спасителен бараж след края на редовния сезон, докато Льо Авър е на спасителния бряг.
По същото време други два от отборите, замесени в битката за оцеляване - Метц и Нант, направиха нулево равенство.
Новаците Париж ФК и Лориен също не излъчиха победител, стигайки до 1:1.