  Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

  • 5 апр 2026 | 21:11
  • 2328
  • 0
Старши треньорът на Левски Денислав Димитров призна, че възпитаничките му показват непостоянство в играта си.

ЦПВК победи Левски София в първия полуфинал
"Сините" загубиха първата полуфинална серия с ЦПВК с 1:3 гейма.

"Искам да поздравя ЦПВК, който игра много добре. Малко е на приливи и отливи играта ни. Видях много положително работи, но имаше и много голям спад чисто игрови. Емоцията е положителна. Спазихме си задачите, но в леките топки има доста пропуски", сподели той в интервю за БНТ.

Според него волейболистките му ще си извадят поуките и ще бъдат готови за реванша.

"Не мисля, че се пренавихме. Имаше хубави неща, но не успяхме в леките ситуации. Първо трябва да анализираме днешната среща и да си извадим поуките - къде трябваше да бъдем по-търпеливи и къде да рискуваме", допълни наставникът.

