  Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

Балкански котки Берковица постигнаха успех срещу Национална спортна академия (НСА) с 63:16 в мач от Държавното първенство по ръгби 15. Това съобщи за БТА играещият треньор Цветостин Цветков.

Той допълни, че след края на първото полувреме отборът от Берковица е водил с комфортната преднина от близо 20 точки – 35:13.

„Много динамичен мач от страна на двата отбора. Може би физически превъзхождахме, което в някои моменти караше отбора леко да се отпуска и противникът се възползваше. Но като цяло през целия мач ние доминирахме“, коментира още Цветков.

Наставникът добави, че в срещата играчите са се отличили с много индивидуални есета и прояви. Той каза, че победата е резултат не толкова от колективната игра, а по-скоро е въпрос на индивидуални качества. Цветостин Цветков допълни, че имат много висок стандарт за играта и определен модел и система, на които се държи да бъдат спазвани. Когато това не се получи, дори и при положителен резултат, липсва удовлетворение.

Ръгбистът от Берковица уточни, че за „Балкански котки“ предстои почивка около великденските празници. След това голяма част от отбора ще участва в националния тим, който ще играе срещу Украйна. След това предстои и среща от Държавното първенство по ръгби 15 срещу Янтра Габрово, като гости.

„Това ще бъде един от трудните мачове за сезона. Готови сме за категорична победа и там“, коментира още наставникът.

Той добави, че Янтра има игра, близка до тази на „котките“. Това е съставът, който умело разрушава бившата система на игра на берковския тим. Цветков определи следващите си противници като мобилен и подвижен отбор с игра, близка до тяхната. Треньорът отбеляза и факта, че габровци ще бъдат домакини, което им дава известно преимущество.

По време на мача с НСА капитанът на Балкански котки Кристиян Павлов е получил контузия – разтежение на задно бедро, уточни още Цветостин Цветков.

