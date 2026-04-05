  3. ПСВ защити титлата си в Ередивизи пет кръга преди края на сезона

ПСВ защити титлата си в Ередивизи пет кръга преди края на сезона

  • 5 апр 2026 | 18:30
Стана ясен първият шампион в първенствата от топ 8 на Европа през този сезон, след като пет кръга преди края на кампанията в Ередивизи ПСВ Айндховен успя да защити миналогодишната си титла. Така „филипсите“ са шампион на Нидерландия за 27-и път в своята история.

Вчера ПСВ спечели със зрелищното 4:3 при драматичното си домакинство на Утрехт и дръпна с цели 18 точки пред втория Фейенорд. Това означаваше, че грешна стъпка на ротердамци в 29-ия кръг от първенството щеше да направи тима от Айндховен шампион още днес. Така и се случи, след като съставът на Робин ван Перси стигна само до нулево реми при днешното си гостуване на Волендам.

По този начин ПСВ стана първенец на страната за трета поредна година под ръководството на Петер Бош, и то по доста убедителен начин въпреки спада в представянето си в последните мачове. Пет кръга преди края на шампионата тимът е недостижим на върха в класирането с актив от 71 точки след цели 23 победи, две равенства и четири загуби. Фейенорд е втори с 54 точки или само с една повече от сензацията НЕК Неймеген. Аякс пък се движи чак на петата позиция в Ередивизи със своите 48 пункта.

Снимки: Gettyimages

