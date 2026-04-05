Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Гардът на Монако Неманя Недович получи контузия в последния мач от Евролигата срещу Дубай и се очаква да отсъства от игра около месец.

Според информация на Nice-Matin, опитният сърбин със сигурност пропуска остатъка от редовния сезон. Съмнително е и дали той ще може да вземе участие и в плейофите, ако монегаските успеят да намерят място в тях.

В същото време има и добри новини за отбора. Голямата звезда на тима от Княжеството Майк Джеймс, който не е играл от 12 март поради контузия в подколянното сухожилие, се завърна от САЩ в събота. Очаква се опитният гард да бъде на разположение за предстоящата двойна седмица в Евролигата.

През настоящия сезон 34-годишният Недович е взел участие в 32 мача за Монако, като записва средно по 6.5 точки, 1.3 борби и 1.4 асистенции на мач.

Междувременно Монако, с баланс от 19 победи и 16 загуби, заема 10-о място във временното класиране на Евролигата. На отбора предстои решаващ период от три мача, в които трябва да се опита да си осигури място в плейофите.

Снимки: Imago