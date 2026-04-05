  4. Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Гардът на Монако Неманя Недович получи контузия в последния мач от Евролигата срещу Дубай и се очаква да отсъства от игра около месец.

Според информация на Nice-Matin, опитният сърбин със сигурност пропуска остатъка от редовния сезон. Съмнително е и дали той ще може да вземе участие и в плейофите, ако монегаските успеят да намерят място в тях.

Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб
Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб

В същото време има и добри новини за отбора. Голямата звезда на тима от Княжеството Майк Джеймс, който не е играл от 12 март поради контузия в подколянното сухожилие, се завърна от САЩ в събота. Очаква се опитният гард да бъде на разположение за предстоящата двойна седмица в Евролигата.

През настоящия сезон 34-годишният Недович е взел участие в 32 мача за Монако, като записва средно по 6.5 точки, 1.3 борби и 1.4 асистенции на мач.

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!
Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

Междувременно Монако, с баланс от 19 победи и 16 загуби, заема 10-о място във временното класиране на Евролигата. На отбора предстои решаващ период от три мача, в които трябва да се опита да си осигури място в плейофите.

Снимки: Imago

Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

Огромен Везенков изстреля Олимпиакос на върха

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

