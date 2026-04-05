Илиан: От 20 г. не е имало такъв "приятелски огън" в Черно море, няма значение от кой е

Наставникът на Черно море Илиан Илиев направи любопитно изказване след загубата с 1:3 срещу Славия в efbet Лига. Бившият национален селекционер заяви, че на "Тича" има "приятелски огън", но не пожелава да уточни от кого идват "куршумите".

"Разочаровани сме от поведението и резултата, естествено. Влязохме по-плахо, две седмици се готвим за този мач. Искам да се извиня на хората за начина, по който загубихме. Славия беше по-агресивен отбор, влязоха по-добре, вкараха гол, после поизравнихме, но с такова напрежение трудно се играе. Не виждам от какво трябва да има такова напрежение, според класирането. Казахме на полувремето, че Славия не може да издържи цял мач, ще вкарат по-млади момчета, там трябва да опитаме, но допуснахме още два гола, подарихме два гола, не ни се беше случвало в целия сезон. Третият гол ни прекърши. На всеки се случва да сгреши, не съм от хората, които ще посочат дадена ситуация и ще кажат, че там е приключил мачът. Извинявам се отново на хората. Надявам се това да не се повтаря.

За първи път от много време имаме такава обстановка - някакъв натиск отвън навътре, приятелски огън, както казва, който не сме го очаквали. Трябва да се свиква. Няма значение от кой е този приятелски огън. От 20 г. това не се е случвало, откакто новите собственици са тук. Но трябва да вървим напред, нямаме поставени цели. Имаме качествени играчи, други са млади момчета. Всеки мач трябва да сме на максимално себераздаване и отборен дух, иначе с друго можем трудно да постигнем някакъв успех. На този терен винаги това е било водещо. Искам да видя малко повече характер и хъс. Повече отговорност в доста ситуации. Научихме се рядко да губим. Окей, загубите не са много, но когато не побеждаваш твърде често, не е добре да става навик. Независимо от резултата искам да видя малко повече дух. Да няма "еми паднахме, идва другият мач", това трябва да се промени", каза варненският специалист.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto