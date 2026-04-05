Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Сезонът на клей официално започна. След Маями – който завърши с триумфа на Яник Синер във финала срещу чеха Иржи Лехечка – мъжкият тур се премества в изключителната обстановка на Monte Carlo Country Club в Рокбрюн-Кап-Мартен за “Мастърс”-а в Княжеството – един от най-престижните и бляскави турнири в календара на ATP.

Въпреки своя престиж, има една особеност: това е единственият турнир от сериите “Мастърс”, който не е задължителен. В разпределението на точките той се счита като ATP 500, което означава, че играчите могат да го пропуснат, без да губят точки от ранглистата.

Тази гъвкавост често води до отсъствия – най-вече на американски тенисисти – сред топ 50, тъй като много играчи предпочитат да останат у дома още няколко седмици преди дългия сезон на клей в Европа.

Изданието през 2026 г. предлага общ награден фонд от 6 791 465 евро. Победителят ще получи 946 610 евро и 1000 точки, което е сериозна награда. За сравнение, Яник Синер вече премина границата от 1 милион евро само от наградните фондове в Индиън Уелс и Маями.

Ето пълното разпределение на наградите:

Победител: 946 610 евро (1000 точки)

Финалист: 516 925 евро (650 точки)

Полуфинал: 282 650 евро (400 точки)

Четвъртфинал: 154 170 евро (200 точки)

Осминафинал: 82 465 евро (100 точки)

Втори кръг: 44 220 евро (50 точки)

Първи кръг: 24 500 евро (10 точки)

Дори само участието гарантира чек от 45 520 евро.

Още от Тенис

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

  • 6 апр 2026 | 04:18
  • 2286
  • 0
Пегула защити титлата в Чарлстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

  • 6 апр 2026 | 02:23
  • 463
  • 0
Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 514
  • 0
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 756
  • 1
Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

  • 5 апр 2026 | 16:48
  • 1407
  • 0
Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:11
  • 840
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60659
  • 218
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2206
  • 1
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 551
  • 0
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 1317
  • 1
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3544
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19264
  • 4