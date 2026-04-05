Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Сезонът на клей официално започна. След Маями – който завърши с триумфа на Яник Синер във финала срещу чеха Иржи Лехечка – мъжкият тур се премества в изключителната обстановка на Monte Carlo Country Club в Рокбрюн-Кап-Мартен за “Мастърс”-а в Княжеството – един от най-престижните и бляскави турнири в календара на ATP.

Въпреки своя престиж, има една особеност: това е единственият турнир от сериите “Мастърс”, който не е задължителен. В разпределението на точките той се счита като ATP 500, което означава, че играчите могат да го пропуснат, без да губят точки от ранглистата.

Тази гъвкавост често води до отсъствия – най-вече на американски тенисисти – сред топ 50, тъй като много играчи предпочитат да останат у дома още няколко седмици преди дългия сезон на клей в Европа.

Изданието през 2026 г. предлага общ награден фонд от 6 791 465 евро. Победителят ще получи 946 610 евро и 1000 точки, което е сериозна награда. За сравнение, Яник Синер вече премина границата от 1 милион евро само от наградните фондове в Индиън Уелс и Маями.

Ето пълното разпределение на наградите:

Победител: 946 610 евро (1000 точки)

Финалист: 516 925 евро (650 точки)

Полуфинал: 282 650 евро (400 точки)

Четвъртфинал: 154 170 евро (200 точки)

Осминафинал: 82 465 евро (100 точки)

Втори кръг: 44 220 евро (50 точки)

Първи кръг: 24 500 евро (10 точки)

Дори само участието гарантира чек от 45 520 евро.