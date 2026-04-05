Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

Олимпиакос разгроми Миконос със 109:83 в "Двореца на мира и приятелство" в мач от 24-ия кръг на Баскет лига, който беше белязан от впечатляващи рекорди, както на отборно, така и на индивидуално ниво.

Отборът на Йоргос Барцокас сътвори истинска офанзивна феерия, отбелязвайки 19 успешни тройки – второто най-добро постижение в историята на клуба във всички турнири. "Червено-белите" стреляха с изключителен процент от 54% от далечно разстояние (19/35), като същевременно направиха 34 асистенции, изравнявайки петото си най-добро постижение в гръцкото първенство.

Герой на срещата беше Омирос Недзипоглу, който направи най-доброто представяне в кариерата си. 23-годишният гард, само за 21 минути и 40 секунди на терена, постигна личен рекорд от 27 точки, КПД от 31 и направи 4 асистенции, без да допусне нито една грешка.

В стрелбата от зоната за три точки се отличиха Франк Нтиликина (5/7), Омирос Недзипоглу (5/6), Морис (3/4), Костас Папаниколау (3/8), Тайсън Уорд (2/5) и Алек Питърс (1/3), водейки Олимпиакос до комфортна победа.

В същото време, денят бе специален и за наставника Барцокас. Той записа своята победа №200 като треньор на "червено-белите" в гръцкото първенство. Гръцкият треньор, който е във втория си период начело на Олимпиакос (2012-2014 и 2020-до момента), е свързал името си с големи успехи на клуба. В богатата му колекция от трофеи с отбора от Пирея влизат спечелването на Евролигата през 2013 г., три шампионски титли на Гърция (2022, 2023, 2025), три Купи на Гърция (2022, 2023, 2024) и четири Суперкупи на страната (2022, 2023, 2024, 2025).

Олимпиакос вече си гарантира първото място в редовния сезон на гръцкото първенство, а Везенков получи почивка от Барцокас в днешния мач с Миконос.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook