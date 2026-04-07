Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

Олимпиакос посреща Реал Мадрид в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея от 21:15 часа българско време тази вечер в един от най-интересните двубои от 36-ия кръг на Евролигата.

Два от грандовете в европейския баскетбол ще премерят силите си във възлов мач за крайното подреждане в редовния сезон на турнира. Олимпиакос излезе начело в класирането след края на 35-ия кръг с равни показатели с Фенербахче - 23-12. "Лос бланкос" са трети с баланс 22-13 и също имат шансове да се преборят за първата позиция. Припомняме, че място в Топ 4 на редовния сезон дава домакинско предимство в плейофите на Евролигата.

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Испанският колос надделя над "червено-белите" в последния мач между вата тима - 89:77 в Мадрид още във втория кръг на 2 октомври. Тогава Олимпиакос рухна в последната четвърт, която бе спечелена от Реал с 25:8.

В генералната статистика на съперничеството между двата тима Реал Мадрид има леко предимство - 24:22 победи.

През миналия сезон двата тима се срещнаха и в плейофите, където гръцкият гранд надделя с 3-1 победи.

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас няма да може да разчита на центъра Тайрик Джоунс, който се възстановява от травма. Наставникът на "лос меренгес" Серджо Скариоло пък ще разполага в общи линии с най-доброто за важния двубой, като под въпрос е бившият съотборник на Везенков в Сакраменто Кингс Трей Лайлс.

Снимки: Imago

Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Барцокас: Да стоиш на пейката в отбор като Олимпиакос толкова години е много трудно, но ми харесва

Агентът на Везенков с интересни разкрития за кариерата на родния ас

Дан Отуру пред Sportal.bg: Фенербахче има много добър треньор и страхотни играчи

Итудис посочи пред Sportal.bg кои ще са решаващите фактори за победа срещу Фенербахче

Апоел тренира в "Арена София" пред погледа на Тити Папазов за първото от серията тежки изпитания

Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

