Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

Олимпиакос посреща Реал Мадрид в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея от 21:15 часа българско време тази вечер в един от най-интересните двубои от 36-ия кръг на Евролигата.

Два от грандовете в европейския баскетбол ще премерят силите си във възлов мач за крайното подреждане в редовния сезон на турнира. Олимпиакос излезе начело в класирането след края на 35-ия кръг с равни показатели с Фенербахче - 23-12. "Лос бланкос" са трети с баланс 22-13 и също имат шансове да се преборят за първата позиция. Припомняме, че място в Топ 4 на редовния сезон дава домакинско предимство в плейофите на Евролигата.

Испанският колос надделя над "червено-белите" в последния мач между вата тима - 89:77 в Мадрид още във втория кръг на 2 октомври. Тогава Олимпиакос рухна в последната четвърт, която бе спечелена от Реал с 25:8.

В генералната статистика на съперничеството между двата тима Реал Мадрид има леко предимство - 24:22 победи.

През миналия сезон двата тима се срещнаха и в плейофите, където гръцкият гранд надделя с 3-1 победи.

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас няма да може да разчита на центъра Тайрик Джоунс, който се възстановява от травма. Наставникът на "лос меренгес" Серджо Скариоло пък ще разполага в общи линии с най-доброто за важния двубой, като под въпрос е бившият съотборник на Везенков в Сакраменто Кингс Трей Лайлс.

Снимки: Imago