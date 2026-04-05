Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Швеция спечели 13-ата си световна титла по кърлинг за мъже, след като победи Канада с 9:6 на финала в Огдън, американският щат Юта. За скандинавците и специално за капитана Никлас Един това е осмо злато за последните 13 години, като той има и олимпийска титла от Пекин 2022.

Швеция бе с последния камък в първия енд и взе две точки срещу канадците и скипa Мат Дънстоун, който отговори само с една във втората част. Един и компания пък взеха още две точки в третия енд и по този начин поведоха с 4:1.

Двата отбора си размениха по две точки в четири поредни енда, преди серията да завърши с една за Канада в деветия. Това остави резултата 8:6 в полза на европейците, които бяха с последния камък във финалния десети енд. Швеция дори не използва този опит и спечели точка, която оформи крайното 9:6.

"Бяхме разочаровани от резултата ни на Олимпийските игри и тази седмица целта ни беше да преодолеем това. Трябваше да докажем на самите нас, че все още можем да играем кърлинг на най-високо ниво", каза 40-годишният Един.

Шведите не успяха да излязат от предварителната фаза в Милано и Кортина 2026, след като записаха само две победи в девет мача. За сметка на това, водените от Ана Хаселборг и семейство Врано женски и смесен отбор станаха олимпийски шампиони.

По-рано през деня Шотландия спечели бронза с победа с 11:6 срещу домакина на турнира САЩ.