  3. Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

  • 5 апр 2026 | 14:56
Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

Тервел Замфиров и Андреа Коцинова спечелиха титлите в паралелния слалом на Държавното първенство по сноуборд за мъже и за жени в Банско.

Световният първенец в дисциплината от Енгадин 2025 Замфиров от клуб Юлен, който беше най-бърз в квалификациите, победи на финала съотборника си Кристиан Георгиев. В спора за бронза Александър Кръшняк (Юлен) надделя над Радослав Янков (Амер Спортс ), който вчера стана национален шампион в паралелния гигантски слалом.

В надпреварата при жените Коцинова (Юлен) загуби на финала от японката Инка Уада, но взе златото от държавното първенство в дисциплината.

Аглика Георгиева (Юлен) се окичи със среброто. Тя спечели малкия финал срещу друга японка - Сакура Його.

Биляна Замфирова също от Юлен се нареди пета в общото класиране, с което взе бронза в дисциплината, след като вчера стана шампионка в паралелния гигантски слалом.

Още от Зимни спортове

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

Радос Янков и Биляна Замфирова спечелиха титлите в паралелния гигантски слалом от Държавното първенство в Банско

Радос Янков и Биляна Замфирова спечелиха титлите в паралелния гигантски слалом от Държавното първенство в Банско

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

