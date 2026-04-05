Националите по бадминтон с първа тренировка в Уелва преди Европейското

Част от българските състезатели направиха първа тренировка преди Европейското първенство по бадминтон в Уелва (Испания).

В залата занимание проведоха Стефани Стоева, Габриела Стоева, Калояна Налбантова, Димитър Янакиев и Евгени Панев. Утре в Испания ще пристигнат Иван Русев, Илиян Стойнов, Цветина Попиванова и Михаела Чепишева, които ще играят на двойки.

Защитаващите титлата си от миналата година Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под номер 1 в основната схема и ще почиват на старта. Във втория кръг сестрите очакват победителките от двубоя между Никол Каруля/Кармен Мария Хименес (Испания) и Дебора Жиле (Нидерландия)/Изабел Лохау (Германия).

При жените Калояна Налбантова започва срещу Петра Майкснерова (Чехия), а Стефани Стоева срещу Леона Ли (Великобритания).

Димитър Янакиев ще играе срещу Дики Дви Пангесту (Азербайджан), а Иван Русев и Илиян Стойнов на двойки мъже стартират срещу представителите на домакините Алберто Пералс и Якобо Фернандес.

На двойки жени Цветина Попиванова и Михаела Чепишева ще имат за съпернички Фиона Халберг и Елин Йолинг (Швеция).

Габриела Стоева и Евгени Панев на смесени двойки ще спорят с петите поставени Марвин Зайдел и Тук Фуон Нгуен (Германия).

Утре по програма са срещите на Янакиев, Налбантова, Стефани Стоева и смесената двойка Стоева/Панев.

Междувременно, българите Стилиян Нановски и Георги Рупцов спечелиха бронзов медал на двойки на международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 19 години във френския град Войрон.

Двамата загубиха на полуфиналите от Джордж Клеър и Джеймс Сон (Англия) с 10:21, 8:21.

В турнира участваха още Лили Радева, Лео Спасов, Андрей Марков, Теодор Митев и Калоян Великов.