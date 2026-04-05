Лечков: Каквото е било в нашите възможности, сме го направили - без държавата нищо не става

Футболната легенда и бивш дългогодишен вицепрезидент на БФС Йордан Лечков заяви, че по време на управлението на Борислав Михайлов са се водили множество разговори с държавници относно направата на нов национален стадион.

"Бих разграничил малко нещата. Вие започнахте с успехите от световното първенство, там получихме доста обич от българския народ. Но постигнатото от нас като ръководители не беше достатъчно добре обяснено и се получи голям негатив. Що-годе, без помощта на държавата, направихме, говоря в множествено число, но с основна негова заслуга, една от най-успешните федерации, финансово независима, безпроблемна, подредена с добър ръководител и администратор. Иначе спортните успехи няма как да ги забравим.

Пряк свидетел съм как е бил посрещан навсякъде, беше и в структурите на УЕФА - това не е дадено, защото си бил само успешен футболист, говорещ три езика. Трябва да си подходящ президент. Светла му памет! Винаги гледам положително на нещата, гледам обективно на нещата. Наследихме една недобра база, Батето също беше не лош ръководител, но футболът беше в окаяно състояние. Ако футболните хора се сетят, преди 15-16 г. футболистите не си получаваха заплатите по една година. Не е лесно да администрираш това нещо. Футболният съюз мисля, че заедно с ловците и ловджиите е една от най-големите независими организации в България. Всеки ден се организират мачове.

Естествено, липсват резултати на националния отбор, което съм го казвал неведнъж. Боби беше против да се изказвам по-остро. Сградата на "Иван Асен" II беше на изплащане, условията знаете какви бяха - терени и пособия, казвам ги нещата. Бяхме "група за екскурзии", но с много хора, начело с всички премиери, финансови и спортни министри, сме говорили за направата на национален стадион. В памет на Боби трябва да се кажат нещата. Такова нещо остава в развитие, както всичко в държавата. Без държавата нищо не става. Боби винаги е бил трезвомислещ човек, аз винаги съм бил лоялен с него. Каквото е било в нашите възможности, сме го направили. Ако държавните институции могат да се похвалят с такива пътища, болници, гробища, ако щете, нека си слагат високо оценки.

Колко хора са така добре приети в европейските и световните институции, че не мога да се сетя. Малко са и трябва да ги ценим. Аз съм го ценил с поведението си, докато беше жив. Не обичам лични неща да казвам, но в кръга на шегата, дано го разбере правилно, хич не харесваше посланиците, които идваха преди мачовете. Бях жив свидетел (смее се). Посланиците идваха в последната минута преди началото на мача и: "Кажи му да стане! Гюле". Имало е и читави посланици, малки изключения. Категорично базата в "Бояна" трябва да носи неговото име. Отдавна го предложих това нещо", заяви Екзекутора на Германия пред БНТ.