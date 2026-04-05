Иван Станчев: Хубав мач, адмирации и за двата отбора

Волов Шумен 2007 надигра у дома едноименния тим на Аксаково с 4:1. Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига. Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„За мен се получи много хубав, коректен мач, игра се футбол, имаше добра динамика, чуваха се доста ръкопляскания от публиката. Двубоят беше приятен за гледане. Аксаково е много добър, приятен отбор, направиха ми добро впечатление. Играха добър футбол, играха коректно. Ние също играхме на много високо ниво този път. Приятно впечатление ми направи, че след края на мача момчетата на Аксаково си почистиха съблекалнята по перфектен начин, както трябва да бъде“.

