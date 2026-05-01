Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Дунав, Добруджа, Етър, Лудогорец, ЦСКА, Бешикташ и Рапид са сред участниците в турнира "Северна звезда"

  • 1 май 2026 | 13:41
Дунав, Добруджа, Етър, Лудогорец, ЦСКА, Бешикташ и Рапид са сред участниците в турнира "Северна звезда"

С мачове на Дунав, Добруджа, Етър (Велико Търново), Лудогорец, ЦСКА, Бешикташ, Рапид (Букурещ) и други елитни български и румънски школи започна третото издание на детския футболен турнир "Северна звезда" в Русе.

Повече от 500 деца ще събере на игрищата на спортен комплекс "Дунав" в града международната надпревара, която ще бъде на два етапа. В първия – от днес до 3 май на терените на спортния комплекс сили ще мерят деца, родени през 2014, 2016 и 2018 година, а от 4 до 6 май – набори 2015, 2017 и 2019.

Турнирът се организира за трета поредна година в памет на загиналото при инцидент по време на тренировка 11-годишно момче Венцеслав Георгиев, който бе част от формацията на "драконите" за деца, родени през 2012 година.

През 2024 година турнирът беше само за тази възрастова група и беше спечелен от тима на турския Бурсаспор, а през май 2025 година купи и златни медали заслужиха две формации на Левски (София) и по една от ЦСКА и Дунав.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Делегацията на БФС взе участие в 76-ия Конгрес на ФИФА

Веласкес говори преди шампионския мач

Още един шеф пред раздяла с Локомотив (Сф)

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Левски - ЦСКА 1948

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

Митков заби хеттрик в Казахстан

Водещи Новини

Веласкес говори преди шампионския мач

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Везенков за присъствието на Янис и Джокович в Пирея: Чест е, когато легенди на спорта идват тук и са част от мача

Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

