Славия без важен играч във Варна

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за гостуването на Черно море от 28-ия кръг на efbet Лига.

От състава на "белите" отпадна Жордан Варела, който има лек мускулен проблем и няма да бъде на разположение за двубоя във Варна.

Срещата на стадион "Тича" е в неделя (5 април) от 14:30 часа.

Достанич залага на комбинация от опит и млади футболисти, като в групата попадат Георги Петков, Иван Минчев, Илиян Стефанов и Момо Досо.

Групата на Славия:

Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Максимилиан Лазаров, Лазар Марин, Дейвид Малембана, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Момо Досо, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Валентин Йотов, Емил Стоев, Васил Казълджиев, Кристиян Балов, Марко Милетич, Янис Гермуш, Емилиян Гогев.