Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Канадският хокеист Сидни Кросби се изкачи на седмо място по резултатност в историята на НХЛ. Капитанът на Питсбърг записа две асистенции при победата над Флорида с 9:4 и вече има 1756 точки, с една повече от иконата на Детройт Стив Айзерман. 38-годишният Кросби е отбелязал 653 гола и е направил 1102 асистенции в 1417 мача. Трикратният носител на Купа Стенли записа 40-ата и 41-вата си асистенция за сезона срещу Пантерс.

Той изостава само с 15 точки от шестия Марсел Дион (1771). Пингвините имат още пет мача до края на редовния сезон, като в момента са на второ място в Столичната дивизия с 94 точки.

Кросби има договор с Питсбърг и за следващия сезон, и ако продължи да трупа точки, може да влезе в топ пет в историята. На пето място в момента е Рон Франсис (1798). Пингвините са близо до това да се класират за плейофите за първи път от 2022 г.

Снимки: Imago