Борислав Велев: Връщам се скоро за поне два мача тази година

Професионалният боксьор Борислав Велев бе гост коментатор по време на бойната гала MAX FIGHT 64 в София на (04.04). Той коментира на живо дуела на неговия съотборник, Кристиян Димитров, който записа трета поредна победа на ринга на MAX FIGHT.

Възпитаникът на “Левски София” лекува контузии в дясното коляно от дълго време и не се е качвал на ринга от 2024-а. По време на живото излъчване на MAX FIGHT 64 той заяви, че му остава още един месец до пълно възстановяване, а след това ще се завърне за две или три срещи до края на 2026-а.

“Нямам търпение да започна лагер за професионален мач, който ми предстои лятото. Ще си помагаме много с Кристиян Димитров, Уилям Чолов, Влади Георгиев”, допълни още нокаутьорът.

