  3. Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

  • 5 апр 2026 | 11:27
Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Носителят на Купа "Стенли" Флорида Пантърс загуби шансове да се класира за плейофите на Националната хокейна лига (НХЛ) този сезон. Пантърс претърпяха поражение с 4:9 от Питсбърг в мач от редовния сезон. Отборът е на последно място в Атлантическата дивизия със 77 точки след 76 мача.

За първи път от 2015 година насам настоящите шампиони не успяха да се класират за плейофите. Лос Анджелис не защитаваше трофея си през сезон 2014-2015.

Нападателят на Питсбърг Евгени Малкин отбеляза три гола срещу Флорида. Той добави и и асистенция. Руснакът има 1403 точки (532 гола и 871 асистенции) в редовния сезон на НХЛ. Този сезон той е изиграл 53 двубоя и 57 точки (18 гола, 39 асистенции).

Вратарят на Флорида Сергей Бобровски направи 13 спасявания от 19 удара и беше заменен, след като допусна шестия си гол. Неговият заместник Даниил Тарасов направи 9 спасявания от 12 удара.

Бъфало достигна плейофите на Националната хокейна лига за първи път от сезон 2010-2011. След 76 мача отборът има 100 точки и е на второ място в Атлантическата дивизия. Каролина, Колорадо, Далас и Минесота също са си осигурили места в плейофите.

През 2011-а Бъфало загуби от Филаделфия в първия кръг на плейофите с 3:4. Най-доброто постижение на клуба е достигането до финала за Купа "Стенли" през 1999 година.

