  Тъжна вест: Отиде си спортният деятел Николай Алексиев

Тъжна вест: Отиде си спортният деятел Николай Алексиев

  • 5 апр 2026 | 11:25
Бившият волейболист и спортен деятел в Пловдив Николай Алексиев е починал внезапно на 65 години. Тъжната новина обяви в страницата си във Фейсбук неговият син - бившият волейболен национал на България Тодор Алексиев.

“С дълбока болка се разделям с моя баща. Ти беше моята опора и човекът, който ми показа как се върви по правилния път. С твоята сила, мъдрост и обич ме изгради като човек.

Ще помня завинаги думите ти, подкрепата ти и всичко, което ми даде.

Благодаря за всичко, татко! Обичам те!

Ще останеш завинаги в сърцето ми. Ти си в мен и ще бъдеш, докато ме има”, написа в профила си във Фейсбук Тодор Алексиев.

Снимка: "Марица"

Екипът на Sportal.bg изказва своите съболезнования към близките и семейството на Николай Алексиев!

