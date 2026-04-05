Пример отвъд медалите: Боряна Калейн подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

След десетки медали от най-големите световни и европейски сцени и сбъдната олимпийска мечта, Боряна Калейн остава вярна на най-важното – да вдъхновява с примера си.

Грациозна на подиума и вдъхновяваща извън него, тя вече е част от звездния отбор, който застава зад инициативата на ВМА „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!“. Един жест, който не изисква аплодисменти, но променя съдби.

"Вярвам, че истинската сила не е само в това да печелиш медали, а да помагаш на хората около себе си. Затова се включвам в каузата за кръводаряване, защото един малък жест може да спаси нечий живот. Като спортист знам колко е важно да даваш пример и да вдъхновяваш с действията си. Надявам се повече хора да се присъединят, защото доброто започва от всеки един от нас”, споделя Боряна Калейн.

На този светъл празник – Цветница, нека си припомним, че най-красивите дела са тези, които дават живот.

Ако искате да последвате примера на Боряна – златната гордост на България, можете да дарите кръв – днес във временния пункт в храм „Рождество Христово“, ж.к. Младост 3, бул. „Филип Аврамов“ № 7 или всеки ден в Кръвния център на ВМА, от 8:00 до 16:00 ч.

Бъдете част от доброто. Един жест е достатъчен.