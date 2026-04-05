Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 5 апр 2026 | 08:03
В нощта на 4-и срещу 5-и април (събота срещу неделя) се изиграха цели 15 мача от НХЛ на САЩ и Канада. След техния край в класирането на четирите дивизии водят отборите на Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Едмънтън Ойлърс и Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична). До края на редовния сезон остават малко повече от две седмици, като последните срещи от първата фаза на Лигата ще се изиграят на 17-и април (петък).

ЕТО И КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Ню Йорк Рейнджърс - Детройт Ред Уингс 4:1 (1:0 1:0 2:1)

Отава Сенатърс - Минесота Уайлд 1:4 (0:2 0:1 1:1)

Далас Старс - Колорадо Аваланч 0:2 (0:0 0:0 0:2)

Питсбърг Пенгуинс - Флорида Пантърс 9:4 (2:2 6:0 1:2)

Тампа Бей Лайтнинг - Бостън Бруинс 3:1 (0:0 0:1 3:0)

Ванкувър Канъкс - Юта Мамът 4:7 (1:2 1:2 2:3)

Вашингтон Кепиталс - Бъфало Сейбърс 6:2 (3:2 1:0 2:0)

Каролина Хърикейнс - Ню Йорк Айландърс 4:3 (1:1 2:1 1:1)

Кълъмбъс Блу Джакетс - Уинипег Джетс 1:2 (1:0 0:1 0:1)

Лос Анджелис Кингс - Торонто Мейпъл Лийфс 7:6* след продължение - 6:6 (0:2 3:2 3:2) в редовното време, 1:0 при дузпите

Ню Джърси Девилс - Монреал Канейдиънс - 5:6* след продължение и дузпи - 3:3 (0:1 2:2 1:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:3 при дузпите

Анахайм Дъкс - Калгари Флеймс 3:5 (1:1 0:3 2:1)

Едмънтън Ойлърс - Вегас Голдън Найтс 1:5 (0:1 1:2 0:2)

Сан Хосе Шаркс - Нешвил Предейтърс 3:6 (0:3 2:0 1:3)

Сиатъл Кракен - Чикаго Блекхоукс 2:4 (0:0 0:2 2:2)

Програмата на Лигата ще продължи и през идното денонощие, като в нощта на 5-и срещу 6-и април (неделя срещу понеделник) ще видим нови 7 мача.

Следвай ни:

