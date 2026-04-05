"Все едно ме е ударил, докато лежа на земята!" Циципас не прощава на Иванишевич!

Изминаха осем месеца, откакто Стефанос Циципас уволни Горан Иванишевич след много кратко и неуспешно сътрудничество, но гъркът все още не е забравил причината за този развой. Стефанос Циципас отново коментира неуспешното си сътрудничество с Горан Иванишевич, бивш треньор на Новак Джокович, в интервю за британския "Таймс".



Капката, която преля чашата в отношенията им, беше интервюто, което Иванишевич даде за "Спорт клуб" миналата година на Уимбълдън, в което, наред с други неща, заяви:



"Шокиран съм, никога не съм виждал толкова зле подготвен играч. С такова коляно аз съм три пъти по-подготвен от него."

Сега Циципас отново изрази недоумението си как хърватинът е могъл да изрече подобни думи публично:



"Никога не бих очаквал някой треньор да направи такова нещо. Все едно някой ме е ударил, докато лежа на земята."



Циципас обяснява, че причината за лошото му състояние не е била в липсата на работа.

"Най-лошото беше, че това, което той каза, не беше истина. Аз не бях готов, защото бях контузен. Не тренирах както трябва. Не виждах смисъл. Ако целта му беше да ме мотивира по този начин, да тренирам по-сериозно и да се стегна, това със сигурност не беше правилната тактика. Бях много обиден", обясни Циципас.

След неуспешния епизод с Иванишевич, той върна баща си Апостолос като треньор, но кризата продължава. Тенисистът, който се бореше за най-големите титли и номер 1 в световната ранглиста, сега се бори да не изпадне от топ 50.



От друга страна, Иванишевич сега е треньор в щаба на 21-годишния френски тенисист Артур Фис, който скочи от 40-то на 28-мо място в ранглистата на ATP.

Снимки: Imago