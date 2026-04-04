Игор Кесар пред Sportal.bg: Играхме много зле, имахме късмет накрая

Сръбският център на Миньор 2015 Игор Кесар сподели след трудната домакинска победа над Берое, че пернишкият тим е изиграл доста слаб мач и късметът е помогнал на отбора, за да спечели.

"Според мен, играхме много зле в този мач, според мен имахме късмет накрая. Нищо не направихме както трябва, много лошо започнахме, лошо изиграхме целия мач, просто нямам какво да кажа.

Лъчо Тошков много ни липсваше.

Ако играем така, както в този мач, всеки мач ще е труден. Ако срещу сериозни отбори като Балкан, Рилски и Черно море не започнем добре, ако допуснем да ни поведат с 15-20 точки, мачът е приключил", каза пред Sportal.bg Кесар, който бе най-добрият играч на терена в зала "Борис Гюдеров" тази вечер.

