Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Искам да бием във всичките ни оставащи 4 мача преди плейофите

Наставникът на Миньор 2015 Ивица Вукотич сподели след победата с 87:82 в Перник над Берое, че се надява воденият от него отбор да спечели всичките си 4 срещи до края на редовния сезон в Sesame НБЛ.

"Статистиката не показва всичко, давахме топката в ръцете на Берое. Доволен съм от победата, но трябва да се казва, когато играеш слабо. Ако можеше да побеждаваме във всеки мач, играейки слабо, аз съм "за". Поздравявам момчетата, показахме характер, губехме с най-много 6-7 точки от Берое, бързо се върнахме в мача и накрая проведохме рутинно двубоя.

Важна победа за нас, тъй като се опитваме да достигнем до по-добра позиция. Ясно е, че сме в плейофите, не искам да избираме позиция, искам да спечелим, ако можем, всичките ни четири мача до края. Поздравявам и отбора на Берое, пожелавам им успех до края на шампионата", сподели пред Sportal.bg сръбският специалист.

