Стената “Дмитрович”: вратарят на Еспаньол отчая Бетис

Бетис и Еспаньол не успяха да се победят в двубой от 30-ия кръг на Ла Лига, завършвайки при резултат 0:0 пред близо 55 000 зрители на стадион „Ла Картуха“.

Ако има човек, на когото гостите трябва да дължат тази точка, това безсъмнено е вратарят Марко Дмитрович. Сръбският страж демонстрира изключителна концентрация и рефлекс, отразявайки всичките шест точни удара към вратата си. Дмитрович, който наскоро спечели наградата за „Спасяване на месеца“ за март, отново доказа защо е ключова фигура в състава си. Веднъж и гредата му помогна след шут на Пабло Гарсия в 80-ата минута.

Въпреки спечелената точка, кризата в лагера на „папагалчетата“ се задълбочава. Еспаньол вече няма победа в 13 поредни шампионатни срещи, като тимът все още не е усетил вкуса на успеха през календарната 2026 година. Тази серия оставя каталунците в средата на класирането. От друга страна, Бетис пропусна шанс да се доближи до местата, даващи право на участие в Шампионската лига. Възпитаниците на Мануел Пелегрини остават на пета позиция - далеч зад четвъртия Атлетико Мадрид, но пък с известна преднина пред преследвачите за местата в Лига Европа.

За Бетис предстоят решаващи дни на два фронта. Идната сряда (8 април) тимът гостува в Португалия на Брага в първи мач от четвъртфиналите на Лига Европа, а в неделя предстои визита на Осасуна в Ла Лига. Еспаньол пък ще има тежката задача да прекъсне черната си серия в градското дерби срещу Барселона на 11 април, което ще се играе на „Камп Ноу“.