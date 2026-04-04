  • 4 апр 2026 | 21:10
Фиорентина надхитри Верона с красив гол, а Де Хеа напомни за себе си

Отборът на Фиорентина записа важна и трудна победа с 1:0 при визитата си на Верона от 31-вия кръг на Серия "А". Така “виолетовите” продължават без загуба в последните четири кръга, нанасяйки трето поредно поражение на своя опонент.

“Мастифите” могат да съжаляват, че не успяха да спечелят днес, тъй като отправиха цели 21 удара срещу само пет на сметката на гостите. С ключова роля за успеха на тима от Флоренция беше вратарят Давид Де Хеа, който се отличи с впечатляващите осем спасявания, шест от които бяха още през първото полувреме. Неговите съотборници пък търпеливо изчакаха подходящия момент, за да отбележат победния гол. Той дойде чак в 82-рата минута, когато Джак Харисън намери с пас непокрития на границата на наказателното поле Николо Фаджоли, който се разписа с красив изстрел. Три минути по-късно се стигна до физическо спречкване между Алберт Гудмундсон и Томас Суслов. Двамата дори си разпокъсаха фланелките, за което бяха наказани от Марко Гуида с директни червени картони.

Така Фиорентина се изкачи на 15-ата позиция в класирането с актив от 32 точки, отдалечавайки се на пет от зоната на изпадащите, докато Верона е на дъното с едва 18 пункта.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 6418
  • 4
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 1008
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 421
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 428
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 1843
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 1128
  • 0
Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59661
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 214088
  • 873
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1682
  • 1
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40686
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2923
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18496
  • 4