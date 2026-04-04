Фиорентина надхитри Верона с красив гол, а Де Хеа напомни за себе си

Отборът на Фиорентина записа важна и трудна победа с 1:0 при визитата си на Верона от 31-вия кръг на Серия "А". Така “виолетовите” продължават без загуба в последните четири кръга, нанасяйки трето поредно поражение на своя опонент.

“Мастифите” могат да съжаляват, че не успяха да спечелят днес, тъй като отправиха цели 21 удара срещу само пет на сметката на гостите. С ключова роля за успеха на тима от Флоренция беше вратарят Давид Де Хеа, който се отличи с впечатляващите осем спасявания, шест от които бяха още през първото полувреме. Неговите съотборници пък търпеливо изчакаха подходящия момент, за да отбележат победния гол. Той дойде чак в 82-рата минута, когато Джак Харисън намери с пас непокрития на границата на наказателното поле Николо Фаджоли, който се разписа с красив изстрел. Три минути по-късно се стигна до физическо спречкване между Алберт Гудмундсон и Томас Суслов. Двамата дори си разпокъсаха фланелките, за което бяха наказани от Марко Гуида с директни червени картони.

Anywhere i see De Gea performing.. i am always happy 😃 ❤️



8 SAVES



1 Clean sheet.. suppose be two sha.



9.2 Rating.. you don ever see keeper with 9+ rating?!? Numerrrroooo Unooo! pic.twitter.com/LTr2iHYrco — UTR (@UnitedTomero) April 4, 2026

Така Фиорентина се изкачи на 15-ата позиция в класирането с актив от 32 точки, отдалечавайки се на пет от зоната на изпадащите, докато Верона е на дъното с едва 18 пункта.

Снимки: Gettyimages