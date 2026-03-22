  • 22 март 2026 | 19:17
Дзапакоста донесе трите точки на Аталанта

Аталанта спечели с 1:0 домакинството си на намиращия се в зоната на изпадащите Верона. Единственото попадение в мача реализира Давиде Дзапакоста в 37-ата минута. Аталанта е на седма позиция, на две точки зад шестия Рома.

След като тимът на Рафаеле Паладино допусна втора тежка загуба от Байерн през седмицата, той искаше покаже, че това не е истинското му лице. "Бергамаските" стартираха силно и доминираха през първото полувреме. Те създадоха няколко възможности за гол преди да открият резултата. В 37-ата минута Дзапакоста се разписа с удар от границата на наказателното поле.

Верона бе близо до изравняване в началото на второто полувреме, но Карнесеки направи отлично спасяване. След тази ситуация опасните положения отново бяха пред другата врата. Кръстович пропусна добър шанс, след като опитът му да прехвърли вратаря завърши в горната греда. Гостите можеха да изравнят и в 77-ата минута, но Гифт Орбан не се възползва от прекрасна възможност.

Снимки: Imago

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

