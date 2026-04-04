Кристиан Титрийски и Александър Къндев с по 19 точки за победи в САЩ

Поредни силни мачове изиграха младежките национали и юноши на Левски София Кристиан Титрийски и Александър Къндев в колежанското първенство на САЩ NCAA.

Кристиан Титрийски заслужи награда в САЩ

Хавай на Титрийски се наложи с 3:2 (25:22, 19:25, 23:25, 25:23, 18:16) при визитата на Ървайн в голяма битка. 20-годишният диагонал бе най-резултатен с 19 точки (2 аса, 1 блок) за победата.

Титрийски и Къндев пак сред лидерите в САЩ

Също с 19 точки (3 аса, 4 блока) завърши и Къндев при успеха на неговия Лонг Бийч с 3:1 (23:25, 29:27, 25:21, 25:20) като гост на Сан Диего.

Тимът на Къндев има 17 победи и 4 загуби през този сезон. Хавай пък е с 22/3.