Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Кристиан Титрийски и Александър Къндев с по 19 точки за победи в САЩ

  • 4 апр 2026 | 20:28
Поредни силни мачове изиграха младежките национали и юноши на Левски София Кристиан Титрийски и Александър Къндев в колежанското първенство на САЩ NCAA.

Кристиан Титрийски заслужи награда в САЩ
Кристиан Титрийски заслужи награда в САЩ

Хавай на Титрийски се наложи с 3:2 (25:22, 19:25, 23:25, 25:23, 18:16) при визитата на Ървайн в голяма битка. 20-годишният диагонал бе най-резултатен с 19 точки (2 аса, 1 блок) за победата.

Титрийски и Къндев пак сред лидерите в САЩ
Титрийски и Къндев пак сред лидерите в САЩ

Също с 19 точки (3 аса, 4 блока) завърши и Къндев при успеха на неговия Лонг Бийч с 3:1 (23:25, 29:27, 25:21, 25:20) като гост на Сан Диего.

Тимът на Къндев има 17 победи и 4 загуби през този сезон. Хавай пък е с 22/3.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Желязков: Не направихме най-добрия мач

Желязков: Не направихме най-добрия мач

  • 6 апр 2026 | 00:59
  • 1109
  • 0
Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

  • 6 апр 2026 | 00:28
  • 1059
  • 1
Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

  • 5 апр 2026 | 21:50
  • 3177
  • 2
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40637
  • 23
Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

  • 5 апр 2026 | 21:18
  • 1088
  • 0
Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

  • 5 апр 2026 | 21:11
  • 2244
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59568
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 213961
  • 873
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1648
  • 1
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40637
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2887
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18433
  • 4